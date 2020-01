Nestáva sa často, že do slovenskej ligy príde hráč so 600 zápasmi vo fínskej Liige. Mikko Pukka sa rozhodol v tridsiatich siedmich rokoch vyskúšať niečo nové. Skúsený obranca verí, že pomôže nováčikovi z Michaloviec k postupu do play-off.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/432761/hrac-michaloviec-mikko-pukka-rad-spomina-ako-istil-vypady-lintnera