Honda HR-V Sport je iná viac než len menom

Honda v roku 2015 znovu zrodila meno kedysi unikátneho ľahkého a primárne 3-dverového crossoveru z prelomu tisícročí. Za tú dekádu sa však mnohé zmenilo. Malé mestské zvýšené autá dnes vyrába azda každá ľudová značka. Konkurencia je pestrá, náročná a dá sa povedať až neprehľadná. Autá sa dnes už oveľa ťažšie definujú do tried a segmentov ako pred rokmi. Každý sa snaží nájsť nejakú medzierku v ponuke ostatných, využiť príležitosť a objaviť niečo, čo tu ešte nebolo. A presne o to sa snaží Honda HR-V Sport.

