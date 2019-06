Žilina sa v tejto sezóne umiestnila v lige na štvrtom mieste a okrem toho prehrala vo finále Slovnaft Cupu. To znamená, že si druhý rok po sebe nezahrá v pohárovej Európe. Dalo by sa povedať, že sezóna sa skončila sklamaním, no hodilo by sa to vtedy, ak by bola Žilina rovnaká ako ostatní. Lenže nie je.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/399782/hodnotime-msk-zilina-vysledky-neporovnatelne-s-ostatnymi/