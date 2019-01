ViOn vyhral na jeseň iba trikrát, ale pri jeho gólovej produkcii by bol asi zázrak, ak by mal na konte viac víťazstiev. Nečudo, že na predposlednú Senicu stráca štyri body. Na jar sa musí výrazne zlepšiť a začať bodovať aj vonku, inak bude mať problémy so záchranou.

