Švédsky kanonier Zlatan Ibrahimovič nedávno oslávil už 38. narodeniny, no všetko nasvedčuje tomu, že zavesiť kopačky na klinec neplánuje. Jeho aktuálny kontrakt s Los Angeles Galaxy formálne vyprší až na konci roka 2019, no už teraz je jasné, že niektoré kluby spravia všetko pre to, aby si obliekol ich dres.

