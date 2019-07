Waleský futbalista Gareth Bale neodcestoval s Realom Madrid na prípravný turnaj do Mníchova, kde by sa stretol aj so svojím bývalým klubom Tottenhamom Hotspur. Podľa španielskych médií dostal úlohu pokračovať v hľadaní si nového pôsobiska.

