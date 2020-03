Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane sa prikláňa k zrušeniu sezóny v Premier League, pokiaľ by sa do konca júna nepodarilo odohrať všetky zápasy. Útočník Tottenhamu Hotspur to uviedol v rozhovore pre bbc.co.uk.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441388/harry-kane-je-za-zrusenie-sezony-v-premier-league-nevidim-v-tom-velky-zmysel