Netflix v piatok 28. februára uverejnil nový ročník seriálu s názvom „Drive to Survive”, ktorý monitoruje dianie vo Formule 1. Už v minulom roku priniesol obrovský úspech, oslovil milióny fanúšikov a vyzerá to tak, že tentoraz by to mohlo byť ešte lepšie. Jedným z „hrdinov” je opäť šéf tímu Haas Günther Steiner a jeho obľúbené nadávanie.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/437229/hadky-urazky-vybuchy-zlosti-nadavky-rozbite-dvere-netflix-ukazal-krute-zakulisie-f1