Podľa jeho informácií by chceli Citizens koncom apríla obnoviť tréningový proces. Pravdupovediac, nedokážem si to v tejto chvíli predstaviť. Neviem, ako by to bolo možné, poznamenal.



