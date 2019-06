Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa privítal na seneckom zraze pred prípravnými stretnutiami s Arménskom (6. júna o 18.00 h v Žiari nad Hronom) a Českom (9. júna o 15.00 h v Zell am See) 23 z 24 nominovaných futbalistov.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/400049/gula-privital-takmer-vsetkych-hracov-prislo-aj-k-vynutenej-zmene/