Slovenský reprezentant Rory Sabbatini spoločne s Američanom Brianom Gayom úspešne vstúpili do golfového turnaja Zurich Classic of New Orleans, ktorý je súčasťou prestížneho seriálu PGA Tour.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/394336/golf-sabbatini-s-gayom-na-2-mieste-po-neuplnom-1-kole-zurrich-classic/