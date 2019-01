Ginetta už čoskoro odhalí nový supercar. Zatiaľ sú skúpi na informácie, no niečo predsa len pustili na verejnosť. Novinku postavia na karbónovom šasi a z karbónu vyrobia aj panely karosérie. Supercar, ktorého meno ešte nepoznáme, bude poháňať nový atmosférický V8, ktorý by mal mať výkon viac ako 600 k, v spojení so sekvenčnou prevodovkou. Motor však nebude z dielne Fordu, ale Ginetta ho vyvinula sama.



