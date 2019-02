Gabriel Batistuta bol jedným z najlepších útočníkov svojej doby. Väčšinu kariéry strávil vo Fiorentine, no obliekal si tiež dresy AS Rím či milánskeho Interu. Po dlhých rokoch priznal, že mal o neho záujem aj kráľovský „biely balet“. Vysvetlil, prečo nevyužil šancu prestúpiť do Realu Madrid.

