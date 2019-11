Anglický boxer Tyson Fury potvrdzuje, že to so vstupom do MMA myslí vážne. Anglické médiá zverejnili zábery, na ktorých trénuje s Darrenom Tillom, v súčasnosti piatym zápasníkom v strednej váhe elitnej súťaže v zmiešaných bojových umeniach UFC.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/421295/fury-potvrdzuje-svoj-zaujem-o-mma-trenuje-s-tillom