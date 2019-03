Futbalisti FC Nantes postúpili do semifinále Francúzskeho pohára. V stredajšom stretnutí štvrťfinálovej fázy uspeli na trávniku AS Vitre 2:0, druhý gól pridal v závere prvého polčasu chorvátsky útočník Antonio Mance, ktorý v Nantes hosťuje z fortunaligového AS Trenčín.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/386536/francuzsky-pohar-futbalisti-nantes-postupili-do-semifinale-skoroval-aj-mance/