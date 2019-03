Trenčiansky futbalový štadión pomaly ale isto naberá kontúry futbalového stánku. Takto to vyzerá v Trenčíne v týchto dňoch, čulý stavebný ruch nepoľavuje. V prvej etape by mala byť do septembra 2019 dokončená nová hlavná tribúna.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/389015/foto-trenciansky-stadion-rastie-ako-z-vody-pozrite-si-aktualne-fotografie-z-jeho-vystavby/