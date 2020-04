Košická futbalová aréna (KFA) by mala byť čiastočne hotová v polovici júla 2020 a podľa posledných fotografii to vyzerá tak, že by to mohli stihnúť.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441978/foto-kosicka-futbalova-arena-je-na-najlepsej-ceste-dokoncit-prvu-fazu