Francúzsky futbalový útočník Antoine Griezmann v nedeľu spečatil prestup z Atletica Madrid do FC Barcelona. V pondelok ráno sa už zapojil do tréningového procesu so svojím novým klubom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/404840/foto-nova-hviezda-barcelony-antoine-griezmann-rozdavala-na-prvom-treningu-usmevy-vsade-naokolo/