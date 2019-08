Čo všetko by ste boli ochotný obetovať kvôli fotke so svojím obľúbeným futbalistom? Jedenásť ročný fanúšik Liverpoolu aj svoj nos, ktorý si zlomil pri tom, ako utekal za autom Mohameda Salaha a vrazil do pouličnej lampy. Túto nehod si všimol aj samotný hráč a zranenému chalpcovi prianie splnil.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/407957/foto-chlapec-si-pre-fotku-so-salahom-zlomil-nos-vytuzeny-suvenir-nakoniec-ziskal/