Formula E dala konceptu DS Aero Sport Lounge výkon 680 koní

Značka DS zahlásila útok na slovenský trh, aký sme tu už dávno nemali. Nové reklamy, aj dílerstvá. Značka DS to s nami myslí vážne. Už čoskoro sa pustíme do testovania jej najnovších modelov, takže sa rozhodne máte na čo tešiť. Už to nebudú žiadne ľahko upravené Citroeny, ale poriadný francúzsky luxus a extravagancia. Tie stelesňuje aj najnovší koncept DS Aero Sport Lounge, ktorému k existencii pomohla Formula E.



