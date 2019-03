Ford Focus RS 3. generácie zásadne zmenili. Keďže má 350 koní, len predný pohon by bol pre auto určené do každého počasia nevhodný, málo bezpečný a výkon často nevyužiteľný. Focus RS III preto dostal 4×4. No zďaleka nie bežný, jednoduchý a pomalý. Naopak, je jedinečný. Cieľ pri vývoji bol zrejmý. Okrem bezpečnosti a dennej využiteľnosti v každom počasí bolo dôležité zachovať autu mimoriadne športové naladenie, podmanivé jazdné vlastnosti a zameranie na športovosť, dynamiku, zábavu a vhodnosť použitia nielen na okruhoch, ale aj šotoline či inom menej adhéznom povrchu. Boli sme zvedaví, ako dá Ford Focus RS 4×4 test.

