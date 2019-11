Predstavitelia automobilky Ford načrtli možnosť, že by sa na trhu opäť objavil legendárny Ford Capri. Všetkým je však jasné, že ako klasické dvojdverové kupé by to nebolo. O tie totiž nemá trh momentálne záujem, do úvahy by preto pripadal skôr elektromobil alebo zvýšený crossover. Ford však zatiaľ nič oficiálne nepotvrdil.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ford-capri-sa-vrati-ale-nie-ako-kupe/16804