Film Ford vs Ferrari je nominovaný na 4 Oscarov

Pre motoristických nadšencov film roka a spoločne s filmom Ruhs ( u nás rivali) film dekády. Ford vs Ferrari je majstrovské dielo, ktoré nadchne aj nezaujatých jedincov. Ja ako fanúšik som, samozrejme, našiel pár momentov, kedy sa od reality film odchílil, alebo niektoré zákruty neboli ani zďaleka tak ostré, ako v skutočnosti sú. Nič to však nezmenilo na tom, že som z kina odchádzal s obrovským úsmevom na tvári. A nebol som určite sám, pretože film je nominovaný rovno na štyri oscarové sošky. Čelí síce ťažkej konkurencii, no predsa o tom bol aj celý film.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/film-ford-vs-ferrari-je-nominovany-na-4-oscarov/17057