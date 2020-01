Ferrari tvrdí, že športiak pre ženy je nezmysel. Majú rozumné dôvody

Či už sa jedná o šport, politiku alebo obecne o každodenný život, na rovnosť medzi mužmi a ženami sa kladie stále väčší dôraz. Nežijeme v stredoveku a aj keď to na celom svete nie je samozrejmosť, nemali by sme ženy diskriminovať. Ferrari sa ale očividne feministiek nebojí. Tvrdí, že navrhnúť športiak pre ženy by bola chyba. Netreba však robiť paniku. Automobilka z Maranella má na to svoje dobré dôvody. Ste na ne zvedaví?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ferrari-tvrdi-ze-sportiak-pre-zeny-je-nezmysel-maju-rozumne-dovody/17008