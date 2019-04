Víťazom turnaja This is my sen 2019 hráčov do jedenásť rokov sa stalo istanbulský Fenerbahce. Druhú priečku obsadil anglický West Ham United a tretí skončil taliansky SSC Neapol.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/393210/fenerbahce-vitazom-tims-2019-najlepsi-slovensky-tim-siesty/