Februárový kolaps dopravy v Bratislave. Dá sa uľahčiť?

Tohtoročný hromadný kolaps dopravy v Bratislave je za dverami. Aspoň sa o tom všade rozpráva a všade sa to skloňuje… Kompetentní sa ho boja ako čert kríža. Obmedzenia posúvali neskutočne dlhý čas. Teraz to však vyzerá tak, že už o 2 týždne sa na D4/R7 a ďalších stavbách, ktoré ovplyvnia premávku, konečne začne pracovať na plné obrátky. Pretrpieť to budú musieť všetci. Nielen vodiči, obyvatelia či dochádzajúci, ale aj užívatelia MHD. Čo zatiaľ vieme a čoho sa domnievame?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/februarovy-kolaps-dopravy-v-bratislave-da-sa-to-ulahcit/15639