FCA diesel v autách ešte asi ponúknu. Menia plány

Zastavenie produkcie naftových motorov v dohľadnej dobe? Automobilky sa pred časom nechali počuť, že práve to je ich stratégia, dalo by sa povedať, že rovno prioritná úloha. Jednou z nich boli aj FCA – Fiat Chrysler Automobiles. Tí chceli úplne zastaviť výrobu naftových motorov v osobných autách do r. 2022. No ukazuje sa, že téma FCA diesel nie je minulosť. „Ak sa zistí, že dopyt po tomto type pohonu bude silný, ponúkneme aj nové dieselové motory,“ povedal Mike Manley pre Financial Times.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/fca-diesel-v-autach-este-asi-ponuknu-menia-plany/15859