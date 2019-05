Boj o záchranu v najvyššej súťaži sa pomaly, ale isto, blíži do finále. Ak vyhrá Trenčín, preskočí svojho súpera a dostane sa preč z barážového miesta. Ak však zvíťazia Zlaté Moravce, odskočia Trenčanom už na štyri body a to by bol dve kolá pred koncom súťaže naozaj významný moment. Sledujte zápas NAŽIVO na ŠPORT.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/396468/nazivo-fc-vion-zlate-moravce-vrable-as-trencin/