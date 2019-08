Michalovce by si radi po dvoch remízach pripísali plný bodový zisk, no na ihrisku Spartaka Trnava to ľahké nebude. Sledujte duel ONLINE na Šport.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/410337/online-fc-spartak-trnava-mfk-zemplin-michalovce/