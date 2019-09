Stretnúť ženu priamo na futbalovom štadióne nie je pre nás ničím výnimočným. Je to úplne bežné v celej Európe a aj vo väčšine ďalších krajín po celom svete. No aj v 21. storočí stále existujú štáty, v ktorých majú ženy na futbal vstup zakázaný. A Iránka Sahar Chodajáríová († 29) na to doplatila vlastným životom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/411970/sahar-khodayari-iran-esteghlal-fc-fanusicka-sa-na-protest-upalila-hroziva-a-zbytocna-smrt-zeny-ktoru-nepustili-na-stadion