Španielsky futbalista Cesc Fabregas po trinástich rokoch opustil Britské ostrovy a zamieril do AS Monaco. Tam sa stretol so svojím bývalým mentorom z Arsenalu Thierrym Henrym. Tridsaťjedenročný stredopoliar priznal, že zmena prostredia preňho nebola jednoduchá.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/377077/fabregas-po-debute-niekedy-som-sa-citil-viac-anglicanom/