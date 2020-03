Európsky olympijský výbor (EOV) sa postavil na stranu medzinárodného hnutia MOV, ktoré stále trvá na pôvodnom termíne hier v Tokiu. Tie by sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta, no ich konanie ohrozuje pandémia koronavírusu.

