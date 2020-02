Európske emisné normy zabijú najprepracovanejší naftový motor BMW

Motor s označením B57D30S0 vám pravdepodobne veľa nepovie. No keď príde reč na srdce BMW M550D, hneď je každému jasné, ktorá bije. 3,0 l šesťvalec so štvoricou turbodúchadiel je jednoducho technologický “meisterstück”. Aj keď je medzi zákazníkmi obľúbený, jeho 166 g/km znamená jasný klinec do rakvy. Európa má emisné normy mimoriadne prísne a tento rok to bude ešte horšie. Drastické zníženie emisií na 95 g/km platí pre 95 % produkcie, v ktorej sa 50d nemôže udržať.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/europske-emisne-normy-zabiju-najprepracovanejsi-naftovy-motor-bmw/17245