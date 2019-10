Až pri návrate do minulosti si človek často uvedomí, ako ten čas letí. Verili by ste tomu, že Volkswagen Golf III má už 28 rokov? V roku 1992 to bol práve on, kto sa stal hlavnou hviezdou a víťazom ankety Európske auto roka. S menšími rozostupmi mu však dýchali na krk novučičký Opel Astra a charizmaticky hranatý Citroën ZX.



