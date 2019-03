Komisia v reakcii na túto skutočnosť odporučila premiérom a prezidentom, aby sa na summite rozhodli pre kratší odklad brexitu do 23. mája, čiže do dátumu konania volieb do Európskeho parlamentu.

