Pokiaľ by sa zápas naozaj nemohol uskutočniť v plánovanom termíne, presunuli by ho na nedeľu a rozhodca s delegátom a Európskou futbalovou úniou (UEFA) by stanovili nový čas začiatku.

Zdroj: https://www.teraz.sk/sport/euro-2020-v-rijeke-predpovedaju-na-za/430355-clanok.html