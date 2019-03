V praxi to znamená, že podniky alebo ich právnici už nebudú musieť prísť do priestorov eurokomisie v Bruseli, aby poskytli ústne vyhlásenia, ako to bolo doteraz.

Zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/eu-umozni-podnikom-ziadat-o-zhoviev/384785-clanok.html