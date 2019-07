EÚ nariadila, že elektromobily zvuk budú musieť vydávať

Dnes (1. júla 2019) vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ o tom, že nové elektromobily a hybridy už nebudú pri nízkych rýchlostiach tiché, ako sme zvyknutí. Opatrenie má chrániť chodcov a ďalších najzraniteľnejších účastníkov premávky, ktorí si spájajú jazdiace auto so zvukom spaľovacieho motora. Neznamená to, že elektromobily zvuk nutne nastavia tak, ako ho robia spaľováky. To aký bude si rozhodne výrobca sám.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/eu-nariadila-ze-elektromobily-zvuk-budu-musiet-vydavat/16259