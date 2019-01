EÚ nariadi autám povinné digitálne autorádio. A nielen to!

Niežeby sme dychtivo sledovali mravenčiu prácu europoslancov, no nám motoristom rozhodnutím opäť zasiahli do života. Nie zásadne, na paniku ani spravodlivý hnev nie je miesto, no fakt je, že 14. novembra 2018 na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu schválili prijatie nového Európskeho kódexu pre elektronickú komunikáciu. Časom teda nekúpite auto, v ktorom by nebolo povinné digitálne autorádio. Jedine, že by ste rádio nechceli žiadne. To však zďaleka nie je všetko, čo bude v nových autách v najbližších rokoch povinné.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/eu-nariadi-autam-povinne-digitalne-autoradio-a-nielen-to/15527