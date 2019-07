Ešte väčšie Volvo XC90? Možno príde konkurent pre X7 a GLS

Napriek na oko uzavretému portfóliu ponuky typov áut, ani Volvo sa nebráni jeho rozšíreniu. Na rozdiel od veľkých značiek si však Švédi trikrát prerátajú a preveria, či to má zmysel. Okrem menších modelov poškuľujú aj po vstupe do tých vyšších segmentov. O tom hovoria nové správy. Volvo síce patrí k prémiovým značkám, no konkurenciu pre luxusné limuzíny A8, rad 7 a triedu S nemá. Doba však veľmi praje luxusným SUV. Vznikne teda ešte väčšie Volvo XC90?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/este-vacsie-volvo-xc90-mozno-pride-konkurent-pre-x7-a-gls/16337