Ešte netrénujete na Red Bull 400? Najlepší Slovák na mostíkoch má pre vás pár tipov

Už iba niekoľko dní ostáva do štartu najťažšieho 400-metrového behu. Kto by chcel zdolať slávny skokanský mostík na Štrbskom Plese, má stále šancu prihlásiť sa. Mužské registrácie sú síce vypredané, ostáva však pár posledných miest v ženskej kategórii alebo v štafetách. Poďte si vyskúšať výbeh do strmého kopca, ktorý preverí vašu vôľu a odhodlanie. Red Bull 400 bude vo Vysokých Tatrách v sobotu 3. augusta 2019.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/405998/este-netrenujete-na-red-bull-400-najlepsi-slovak-na-mostikoch-ma-pre-vas-par-tipov/