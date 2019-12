Nemecký futbalista Emre Can je na odchode z Juventusu Turín. Podľa talianskeho periodika Gazzetta dello Sport je na spadnutie jeho prestup do Paríža St. Germain, opačným smerom by mal putovať niekdajší hráč "starej dámy" Leandro Paredes.

