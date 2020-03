O prvom masovo vyrábanom elektrickom aute automobilky z Wolfsburgu sme toho už čo to popísali. Elektrický Volkswagen ID.3 by mal čoskoro prísť na trh, aj keď to ešte môže byť veľký problém. V rámci, nazvime to internetového autosalónu, nám VW ukázal jeho pokračovateľa. Aj keď sa Nemci chvastali, že zákazníkov odnaučia od vysokého posedu za volantom, ID.4 je crossover.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/elektricky-volkswagen-id-4-slubuje-dojazd-500-kilometrov/17307