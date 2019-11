Elektrický Renault Zoe RS by mal prísť do troch rokov

O Renaulte Zoe RS sme už písali. Mal by prísť ako elektrická náhrada za Clio RS. Pravdepodobným problémom by však bol pomer medzi výkonom a dojazdom. Pri koncepte Zoe e-sport concept však dostal Renault veľmi pozitívne ohlasy. Veľa ľudí sa vyjadrilo, že by niečo podobné kúpilo, a tak niet divu, že pôjde aj do sériovej výroby, ale už pod menom Renault Zoe RS. Prísť by mal do troch rokov a Renault s ním chce odštartovať revolúciu športových elektrických áut. Nie je prvý, ani jediný, rovnaký zámer ohlásili Peugeot aj Opel so svojimi športovými modelmi.



