Elektrická Corsa bude k dispozícii od začiatku predaja

Nový Opel Corsa spoznáme už onedlho, konkrétne 4. júna. Elektrická verzia, ktorá bude vážnou konkurenciou pre nedávno predstavený elektrický Peugeot e-208, by mala byť uvedená spolu s bežnými modelmi. Elektrická Corsa tak bude musieť od začiatku predaja zabodovať a má na to dobré predpoklady. Medzigeneračne má totiž „zhodiť z váhy“, čo pri elektromobiloch bude výraznejšie plus, ako pri bežnom aute so spaľovacím motorom.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/elektricka-corsa-bude-k-dispozicii-od-zaciatku-predaja/16070