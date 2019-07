Mazda bola vždy trochu tvrdohlavou automobilkou. Hrala podľa vlastných pravidiel a odmietala splynúť s davom. A zostalo jej to dodnes. Chyba? Zdá sa, že nie. Nový crossover Mazda CX-30 ukazuje, ako ísť vlastnou cestou a byť v mnohom lepší než konkurencia. Atmosférický benzínový dvojliter je minimom, so žiadnym trojvalcom ju nekúpite. No ani s turbo motorom…



