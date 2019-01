Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili na halovom turnaji kategórie Four stars v holandskom Haagu v rámci World Tour 2018/2019 z piatkového 1. kola play off do večerného osemfinále.

