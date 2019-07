Dostane Toyota Supra motor BMW s takmer 500 koňmi?

Toyota Supra je späť vo veľkom štýle. Po 17-ročnej odmlke prišla nová generácia a pochopiteľne sa o nej veľa hovorí. Ani záujem nových majiteľov o ňu nie je malý. Všetky modely vyhradené pre Európu sú predbežne vypredané. No to je dané aj tým, že produkcia športiaku v rakúskom Grazi je popri BMW Z4 do istej miery počtami obmedzená. Neprešiel ani prvý rok predaja a už sa hovorí o ďalšej možnosti. O výkonnejšom modeli Supra s 500-koňovým motorom. Znie to veľmi zaujímavo, no tých, ktorí majú s pôvodom auta problém, nepoteší, že aj tento má byť z produkcie BMW…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dostane-toyota-supra-motor-bmw-s-takmer-500-konmi/16329