Dopraváci na Morave vyfasovali zabavené Audi RS6!

Tém,a na čom jazdia policajti služobne, je pre verejnosť vždy mimoriadne zaujímavá. O to viac, ak sú to perly automobilového priemyslu. U nás medzi elitu niekedy patrilo BMW M5 E60, či viaceré Audi S4 B7. Samozrejme, skvostov je v garážach polície oveľa viac. No už dlho neboli obmenené. Dnes podobné stíhačky v službe len dožívajú, alebo aj dožili. Aj keď pár skutočne silných áut sa v stajni Polície SR nájde aj teraz. Dnes zablúdime do Juhomoravského kraja. Tam totiž policajti vyfasovali Audi RS6. No majú ju z veľmi netypického zdroja.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/dopravaci-na-morave-vyfasovali-zabavene-audi-rs6/15576