Pred piatimi rokmi postúpila na Australian Open do finále. O rok neskôr hrala ešte lepšie, no vo štvrťfinále ju zastavila Serena Williamsová. Dominika Cibulková v rozhovore pre Šport hovorí, že by rada nadviazala na predošlé veľké úspechy, no zdôrazňuje, že kľúčové je už prvé kolo.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/375995/dominika-cibulkova-opaet-by-som-chcela-mat-fotku-na-stene/